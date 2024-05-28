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В Лодейном Поле спасли собаку, провалившуюся в мусорный контейнер

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Питомца извлекли из западни и отпустили на волю, поскольку хозяина не установили.

В Лодейном Поле спасли животное 7 мая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На улице Ударников собака провалилась в мусорный контейнер. К месту происшествия приезжали спасатели города. Питомца извлекли из западни и отпустили на волю, поскольку хозяина не установили. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у "Лахта Центра" спасли детеныша нерпы. Малыша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы. Ластоногой всего полтора месяца, она осталась без мамы. Нерпе предстоит повторить путь Лахты, которую обнаружили рядом с центром в апреле 2021 года.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: лодейное поле, спасение животного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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