В Лодейном Поле спасли собаку, провалившуюся в мусорный контейнер

Питомца извлекли из западни и отпустили на волю, поскольку хозяина не установили.

В Лодейном Поле спасли животное 7 мая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На улице Ударников собака провалилась в мусорный контейнер. К месту происшествия приезжали спасатели города. Питомца извлекли из западни и отпустили на волю, поскольку хозяина не установили.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у "Лахта Центра" спасли детеныша нерпы. Малыша передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы. Ластоногой всего полтора месяца, она осталась без мамы. Нерпе предстоит повторить путь Лахты, которую обнаружили рядом с центром в апреле 2021 года.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти