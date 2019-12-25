В Лодейном Поле спасли собаку, которая провалилась в канализацию
Сегодня, 15:30
С помощью альпинистского снаряжения спасатели аккуратно извлекли животное и передали его хозяину.

Спасатели пришли на помощь собаке в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном комитете правопорядка и безопасности 4 мая. 

Сегодня в Аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что в Лодейном Поле щенок провалился в канализационный люк. На место прибыли сотрудники ведомства. С помощью альпинистского снаряжения они аккуратно извлекли животное и передали его хозяину. 

История завершилась благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей.

Комитет правопорядка и безопасности 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти  

