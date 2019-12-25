В Лодейном Поле спасли собаку, которая провалилась в канализацию

Спасатели пришли на помощь собаке в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном комитете правопорядка и безопасности 4 мая.

Сегодня в Аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что в Лодейном Поле щенок провалился в канализационный люк. На место прибыли сотрудники ведомства. С помощью альпинистского снаряжения они аккуратно извлекли животное и передали его хозяину.

История завершилась благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей. Комитет правопорядка и безопасности

