В Лодейном Поле спасли собаку, которая провалилась в канализацию

Спасатели пришли на помощь собаке в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном комитете правопорядка и безопасности 4 мая.
Сегодня в Аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что в Лодейном Поле щенок провалился в канализационный люк. На место прибыли сотрудники ведомства. С помощью альпинистского снаряжения они аккуратно извлекли животное и передали его хозяину.
История завершилась благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей.
Комитет правопорядка и безопасности
Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти
