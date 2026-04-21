Альпинист спас запертого на балконе самоеда в ЖК "Шуваловский"

В жилом комплексе "Шуваловский", расположенном на Парашютной улице, неравнодушные жильцы организовали спасательную операцию для собаки, оказавшейся в смертельной ловушке. Животное несколько дней провело в заточении на балконе квартиры на седьмом этаже, оставшись без еды и воды.

Соседи, услышав отчаянный лай, попытались найти владельца квартиры и решить вопрос законным путем. Они обращались в полицию и МЧС, однако вскрывать чужую собственность без ордера никто не имел права. Время шло, и ситуация становилась критической: пес провел на балконе уже трое суток.

Тогда жители взяли инициативу в свои руки. Чтобы поддержать силы самоеда, они спускали ему еду и воду через открытое окно. Когда стало ясно, что официальные службы не могут оперативно помочь, жильцы нашли промышленного альпиниста. Специалист спустился к балкону, аккуратно вызволил собаку из плена и поднял её на безопасный этаж выше.

В настоящее время личность безответственных хозяев установлена, но связаться с ними не удалось. Сообщество жильцов планирует написать коллективное заявление в полицию. А пока спасенному самоеду ищут временный дом и передержку.

Видео: Telegram / Приморский район Спб (@Kris)