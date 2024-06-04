Самка тюленя из Обводного канала обрела новый дом

В Петербурге Фонд друзей балтийской нерпы взял под свою опеку самку тюленя, которая ранее была замечена в Обводном канале. Животное, получившее кличку "Меховые штанишки", привлекло внимание горожан тем, что в центре города вело охоту на крупную рыбу, рассказали волонтеры.

Малышка не стала уплывать далеко от места удачной рыбалки. Однако жизнь в городской среде для истощённого животного оказалась слишком сложной, и в итоге она позволила людям себя спасти. Сотрудники автосервиса, расположенного на набережной, подобрали ластоногую и передали её специалистам.

Своеобразное имя тюлениха получила благодаря характерной примете: у основания хвоста у неё сохранились остатки детского меха, напоминающие меховые штанишки.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры спасают четырёхкилограммовую нерпу из Снетково.

Фото и видео: Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы