Волонтеры спасают четырёхкилограммовую нерпу из Снетково

Волонтёры Фонда друзей балтийской нерпы взяли под опеку нового подопечного. Самка весом около четырёх килограммов была обнаружена в посёлке Снетково. Как отмечают специалисты, малышка успела частично перелинять.

Несмотря на ослабленное состояние, нерпа отличается суровым и недоверчивым нравом. При попытках кормления она крепко сжимает челюсти, что усложняет процесс помощи. Однако волонтёры заверили, что приложат все усилия для её спасения.

Ранее эксперты Фонда предупреждали об опасностях, которые несёт ранняя весна и сильные ветры на Ладожском озере. Сейчас у кольчатой нерпы разгар сезона выкармливания потомства, и непогода может привести к тому, что неокрепшие детёныши окажутся на берегу.

Основатель Фонда Вячеслав Алексеев подчеркнул, что правильные действия людей могут спасти жизнь животному. При встрече с нерпой или тюленем категорически запрещается подходить к нему или пытаться кормить. Единственно верный шаг в такой ситуации — немедленно позвонить на горячую линию Фонда, чтобы специалисты могли оказать квалифицированную помощь краснокнижному зверю.

Фото: Фонд друзей Балтийской нерпы