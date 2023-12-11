Жителей Ладоги предупредили о возможном появлении нерп на берегу

Из-за сильных северных ветров 7 и 8 апреля лёд на Ладожском озере начнёт разрушаться.

Фонд друзей балтийской нерпы обратился к жителям с предупреждением о возможном появлении ластоногих на берегу Ладожского озера 7 и 8 апреля. В эти дни синоптики прогнозируют преобладание ветров северного и северо-восточного направлений, что крайне неблагоприятно скажется на остатках ледового покрова. Лёд начнёт разрушаться, и часть животных отнесёт от восточного берега и прибьёт к юго-западному побережью. Именно там специалисты просят граждан быть особенно внимательными.

Сейчас у ладожской кольчатой нерпы разгар периода выкармливания малышей. В отличие от серых тюленей, большинство детёнышей которых уже окрепли, самки кольчатой нерпы кормят потомство дольше — до двух месяцев. Поэтому количество нуждающихся в помощи среди нерп будет выше.

Основатель фонда Вячеслав Алексеев отметил, что ранняя весна в сочетании с сильными ветрами может привести к появлению на берегу ещё не готовых к самостоятельной жизни малышей. Он подчеркнул, что правильные действия встретившего животное человека способны спасти ему жизнь.

При обнаружении нерпы или тюленя нельзя приближаться, трогать или кормить животное, а также привлекать его внимание, чтобы не вызвать стресс. Необходимо немедленно позвонить на горячую линию фонда по номеру +7 (812) 699-23-99.