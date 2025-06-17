На Обводном канале заметили истощённого детёныша тюленя с крупной рыбой.

В пятницу, 10 апреля, в Петербурге на Обводном канале — в месте слияния с рекой Волковкой — очевидец заметил детеныша серого тюленя и снял его на видео. Малыш выглядит истощенным, но пойманная им крупная рыба может стать источником пропитания на несколько дней.

Видеозапись была опубликована в ВК-сообществе "Спасение тюленей". Что будет с животным дальше — пока неизвестно.

Представители "Фонда друзей балтийской нерпы" обращаются к горожанам с просьбой быть внимательными. Если кто-то заметит серого тюленя в пределах города, необходимо незамедлительно сообщить об этом в сообщество "Спасение тюленей" или позвонить на горячую линию по номеру 699-23-99. Специалисты напоминают, что не следует пытаться помочь животному самостоятельно; лучше дождаться приезда экспертов, которые знают, как правильно действовать в таких ситуациях.

Видео: ВКонтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"