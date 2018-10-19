На Куршской косе двух тюленей выпустили в море

Оба детеныша попали в центр реабилитации истощенными.

На Куршской косе двух тюленей выпустили в Балтийское море. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Росприродназдора.

Отмечается, что тюленей спасли специалисты центра реабилитации морских млекопитающих при поддержке автономной некоммерческой организации "Сердце морей". Оба детеныша попали в центр истощенными. Теперь они готовы адаптироваться к ественной среде обитания.

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Фото: Telegram / Экология - дело каждого!