В AmCham заявили о переговорах по восстановлению "Северных потоков"

Роберт Эйджи заметил, что пока что не получен ответ от Германии.

Вопрос восстановления российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря в настоящее время находится в стадии переговоров. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Иностранный предприниматель объяснил, что для восстановления энергетических объектов потребуется согласие от официальных властей в Берлине, а также одобрение вашингтонской администрации. на данный момент от германии ответ не было.

Этот вопрос находится в стадии переговоров. Роберт Эйджи, глава AmCham Russia

Напомним, что 26 сентября 2022 года зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев уточнил, что все инициативы Москвы по расследованию подрыва газопроводов игнорируются, а многочисленные запросы остаются без ответа.

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Фото: YouTube / Diplomatrutube