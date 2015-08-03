Роберт Эйджи сообщил о том, какие преимущества бизнес получает, выходя на российский рынок.

Американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за введенных антироссийских санкций. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал местный руководитель из Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи. Иностранный специалист пояснил, что сразу после начала специальной военной операции (СВО) на украинской территории среди западного предпринимательства в России царили некая растерянность и определенная паника.

Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов. Находясь в таком возбужденном состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость. Роберт Эйджи, глава AmCham

Аналитик добавил, что западный бизнес не стремился уходить с российского внутреннего рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим объектом. Эксперт добавил, что с российской территории открываются прекрасные перспективы для развития связей с близлежащими странами Центральной и Средней Азии. Именно поэтому бизнес любит локализовывать в России собственные производства, строить заводы.

Глава AmCham назвал санкции против России неправильным решением.

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