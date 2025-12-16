В США призвали отменить ограничения в сфере косметики и гражданской авиации.

Руководитель Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи назвал антироссийские санкции неправильным решением, особенно для бизнеса. В комментарии журналистам газеты "Ведомости" иностранный эксперт пояснил, что сейчас существуют различные меры воздействия, часть из которых введена президентскими указами и их можно "снять хоть завтра". Аналитик добавил, что действующая администрация при лидере Белого дома Дональде Трампе планирует с завершением украинского конфликта максимально ослабить давление на направлениях, на которых юридически это возможно осуществить.

Например, введенный Байденом запрет на инвестиции. Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса. Но также есть некоторые санкции, утвержденные конгрессом. Такие санкции будет сложнее снять. Роберт Эйджи, глава AmCham

Американец пояснил, что бизнес в США способствует продвижению вопроса снятия или ослабления санкций именно через Американскую торговую палату. Из экономических сфер сейчас предприятия интересуются косметикой и гражданской авиацией.

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