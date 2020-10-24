  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава AmCham: американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»
Сегодня, 9:04
63
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава AmCham: американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»

0 0

Алексис Родзянко: Госдеп США принял обращение к рассмотрению.

Глава AmCham Алексис Родзянко заявил о том, что американский бизнес попросил Вашингтон одобрить российскую вакцину "Спутник V". Представители американской торговой палаты передали заявление в Госдепартамент. Они рассчитывают, что препарат для профилактики коронавирусной инфекции и ковид-сертификаты РФ будут признаваться на территории США. Сейчас для совершения поездки в страну необходима виза, которую "невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным местным регулятором и властями ВОЗ.

Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V".

Алексис Родзянко, глава AmCham

Глава AmCham заметил, что американское внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей.

Фото: Минздрав России
 

Теги: amcham, алексис родзянко, торговая палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии