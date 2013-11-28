Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей

Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков – "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она, как и "Спутник V", вводится с интервалом 21 день.

Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. Вакцина против коронавирусной инфекции начнет поступать в гражданский оборот ближе к концу текущего года.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год.

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