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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей
Сегодня, 21:43
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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей

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Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков – "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. 

Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она, как и "Спутник V", вводится с интервалом 21 день. 

Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. Вакцина против коронавирусной инфекции начнет поступать в гражданский оборот ближе к концу текущего года.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что  после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год.

Фото: pexels.com

Теги: вакцина для подростков
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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