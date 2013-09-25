Вице-премьер РФ считает необходимым увеличить срок действия ковид-сертификата.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова: после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год. Таким предложением чиновница поделилась с президентом Владимиром Путиным на правительственном совещании. Глава государства поддержал данную инициативу. Спикер отметила, что при этом медики по-прежнему рекомендуют делать прививку каждые полгода в сложных эпидемиологических условиях.

Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований пришли к выводу о том, что после болезни сертификат должен действовать один год. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Специалист призвала граждан РФ ранее первично вакцинированных или переболевших коронавирусной инфекцией, принимать положительное решение по прохождению последующей повторной вакцинации спустя шесть месяцев.

Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю.

Фото и видео: kremlin.ru