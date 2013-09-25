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Голикова: после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год

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Вице-премьер РФ считает необходимым увеличить срок действия ковид-сертификата.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова: после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год. Таким предложением чиновница поделилась с президентом Владимиром Путиным на правительственном совещании. Глава государства поддержал данную инициативу. Спикер отметила, что при этом медики по-прежнему рекомендуют делать прививку каждые полгода в сложных эпидемиологических условиях.

Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований пришли к выводу о том, что после болезни сертификат должен действовать один год.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

 Специалист призвала граждан РФ ранее первично вакцинированных или переболевших коронавирусной инфекцией, принимать положительное решение по прохождению последующей повторной вакцинации спустя шесть месяцев.

Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: qr-коды, ковид-паспорта, ковид-сертификаты, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Картина дня,

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