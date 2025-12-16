В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров

Дмитрий Свищев раскрыл преимущества такого нововведения для покупателей.

На российской территории в магазинах и ресторанах появится с 1 сентября универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что обновленный государственный стандарт введен федеральным законом №248-ФЗ, подписанным правительством еще в июле 2025 года. Основной правкой станет то, что вместо множества QR-кодов от разных банковских организаций, которые сегодня нередко торговые точки и заведения общественного питания клеят на одной кассе, появится один универсальный код. Он будет сформирован при помощи Национальной системы платежных карт (НСПК), которая управляет картами "Мир" и Системой быстрых платежей". Законодатель уверен, что универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные ранее банком.

Что изменится для покупателя? Первое: исчезнет путаница на кассе. . Главная цель нововведения - усилить конкуренцию на платежном рынке. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а банки вынуждены бороться за клиента качеством сервиса. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Изменения в стране будут вводиться поэтапно. Таким образом с 1 сентября 2026 года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а с 1 сентября 2027 года - банки с универсальной лицензией и предприятия с выручкой более 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года на нее перейдут все оставшиеся банки и продавцы с выручкой, превышающей 20 миллионов рублей. Дмитрий Свищев обратил внимание общественности на то, что сейчас закон предусматривает два исключения. Универсальный код не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей пяти миллионов рублей.

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Фото: Piter.tv