Сын Жириновского распродает недвижимость экс-лидера ЛДПР

На торги выставили два элитных таунхауса в Москве, где политик прожил более 20 лет.

Наследники основателя ЛДПР Владимира Жириновского начали распродажу элитной недвижимости, которую получили в качестве наследства после смерти политика. Об этом сообщила Kp.ru.

По данным издания, старший сын лидера партии Давид Гарсия выставил на торги два премиальных таунхауса. Дома находятся в закрытом жилом комплексе на Нежинской улице в Москве, здесь Жириновский прожил более 20 лет. Стоимость объектов оценили в 89 и 150 млн рублей соответственно.

Параллельно в семье продолжается судебный конфликт вокруг усадьбы в подмосковной деревне Дарьино, здесь сейчас живет внебрачный сын политика Олег Жириновский (Эйдельштейн). Брат пытается выселить его через суд, тогда как в планах Олега сделать из семейного гнезда бесплатный музей в память об отце.

На данный момент суды поддерживают сторону Гарсии. По решению инстанции у Эйдельштейна нет прав проживать в особняке. Однако тот продолжает бороться за имущество.

Внебрачный сын Жириновского подал жалобу в Конституционный суд России с просьбой проверить нормы семейного законодательства, которые, по его мнению, не позволяют установить отцовство.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский