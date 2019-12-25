Сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства

Внебрачный сын Жириновского подал жалобу в Конституционный суд.

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский подал жалобу в Конституционный суд России. Он просит проверить нормы семейного и процессуального законодательства, которые, по его мнению, не позволяют установить отцовство, если одновременно с этим не заявлены имущественные претензии.

Как сообщает "Коммерсантъ", заявитель неоднократно пытался добиться признания родства через суды общей юрисдикции, но все принятые решения впоследствии отменялись. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала подтвердили в особом порядке, однако вышестоящая инстанция отменила постановление, указав на наличие спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Жириновского, но Мосгорсуд снова отменил это решение, сочтя, что такое требование нельзя рассматривать без имущественной составляющей.

Сам Олег Жириновский настаивает, что не претендует на наследство или иные материальные права политика. По его словам, официальное признание отцовства необходимо исключительно для защиты памяти и имени отца, а также для подтверждения собственной семейной идентичности. Адвокат заявителя Сергей Волошин подчеркнул, что из-за сложившейся судебной практики его доверитель фактически лишён возможности официально называться сыном Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский умер в 2022 году. После его смерти пользователи соцсетей стали активно публиковать и обсуждать "предсказания" от политика.

Фото: сайт Государственной думы РФ