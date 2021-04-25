В Госдуме раскрыли секрет успешных предсказаний Жириновского

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, всё дело в большом опыте политика, пишет ТАСС.
"Понимаете, очень нетрудно предсказывать, если ты владеешь наукой"
Евгений Фёдоров
Кроме того, депутат напомнил, что тот же первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.
Напомним, что Владимир Жириновский умер в 2022 году в возрасте 75 лет. И после его смерти в социальных сетях возник целый жанр "предсказаний" от политика.
Ранее Piter.TV сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс.
Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский
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