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В Госдуме раскрыли секрет успешных предсказаний Жириновского
Сегодня, 15:58
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В Госдуме раскрыли секрет успешных предсказаний Жириновского

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Жириновский был человеком подготовленными опытным, поэтому его прогнозы сбывались.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, всё дело в большом опыте политика, пишет ТАСС.

"Понимаете, очень нетрудно предсказывать, если ты владеешь наукой"

Евгений Фёдоров

Кроме того, депутат напомнил, что тот же первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.

Напомним, что Владимир Жириновский умер в 2022 году в возрасте 75 лет. И после его смерти в социальных сетях возник целый жанр "предсказаний" от политика.

Ранее Piter.TV сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский 

Теги: владимир вольфович жириновский, депутаты госдумы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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