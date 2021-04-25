В Госдуме раскрыли секрет успешных предсказаний Жириновского

Жириновский был человеком подготовленными опытным, поэтому его прогнозы сбывались.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, всё дело в большом опыте политика, пишет ТАСС.

"Понимаете, очень нетрудно предсказывать, если ты владеешь наукой" Евгений Фёдоров

Кроме того, депутат напомнил, что тот же первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.

Напомним, что Владимир Жириновский умер в 2022 году в возрасте 75 лет. И после его смерти в социальных сетях возник целый жанр "предсказаний" от политика.

Ранее Piter.TV сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский