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Трамп пообещал, что США высадятся на Марс
Сегодня, 13:07
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Трамп пообещал, что США высадятся на Марс

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По словам Трампа, это произойдет в случае его победы на президентских выборах.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

По словам Трампа, это произойдет в случае его победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов будет мировое первенство в исследовании космоса. Также кандидат в президенты поблагодарил за поддержку главу SpaceX Илона Маска, отметив, что тот поможет стране в этом направлении.

Ранее Трамп заявил, что над США смеется весь мир.

Фото: YouTube / The Times and The Sunday Times

Теги: дональд трамп, кандидат в президенты, космос, марс, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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