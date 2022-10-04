Трамп пообещал, что США высадятся на Марс

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты высадятся на Марс. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Пенсильвании.
По словам Трампа, это произойдет в случае его победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов будет мировое первенство в исследовании космоса. Также кандидат в президенты поблагодарил за поддержку главу SpaceX Илона Маска, отметив, что тот поможет стране в этом направлении.
Ранее Трамп заявил, что над США смеется весь мир.
Фото: YouTube / The Times and The Sunday Times
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