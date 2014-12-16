Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Чиновники из США презентовали образ Дональда Трампа в качестве супергероя.

Вашингтонска администрация опубликовала изображение американского президента-республиканца Дональда Трампа в образе Супермена, назвав своего политического лидера "символом надежды". Белый дом в мае 2025 года в день франшизы "Звездные войны" ранее публиковал изображение Дональда Трампа в образе из знаменитой киновселенной. Сам лидер страны размещал в социальных сетях сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал перед подписчиками в образе папы Римского.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Белый дом