Вашингтонска администрация опубликовала изображение американского президента-республиканца Дональда Трампа в образе Супермена, назвав своего политического лидера "символом надежды". Белый дом в мае 2025 года в день франшизы "Звездные войны" ранее публиковал изображение Дональда Трампа в образе из знаменитой киновселенной. Сам лидер страны размещал в социальных сетях сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал перед подписчиками в образе папы Римского.
Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь.
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Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие.
Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Белый дом
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