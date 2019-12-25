Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие

Глава США раскрыл договоренности, которые страны блока достигли на саммите в Гааге.

Американскай президент-республмканец Дональд Трамп заявил, что НАТО, членом которого остается Вашингтон, будет платить за предоставленное американское оружие, которое впоследствии Североатлантический военный альянс будет направлять в качестве венной помощи для киевского режима. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью местным журналистам с телеканала NBC News.

Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идёт в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине - ред.), и НАТО платит за это оружие. Дональд Трамп, президент США

Лидер Белого дома отметил, что такое соглашение с блоком было достигнуто на летнем саммите, который состоялся в минувший месяц в Гааге. Речь идет о том, что США поставят вооружение НАТО, а НАТО полностью возместит стоимость этих видов оружия. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц упоминал о готовности закупать системы противовоздушной обороны Patriot у США для их дальнейшей передаче Украине. Этот вопрос обсуждался Берлином с Трампом, но окончательного решения пока по нему нет.

Трамп в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.

Фото: Белый дом