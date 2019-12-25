Глава США не тсл раскрывать подробности решения Белого дома в отношении России.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп анонсировал в беседе с журналистами местного телеканал NBC News информацию о том, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России. Однако иностранный политик сейчас не стал раскрывать его содержание. Лидер Белого дома добавил, что Североатлантический военный альянс будет платить за западное оружие американского производства, которое поставляется силами стран-членов НАТО для поддержки Вооруженных сил Украины.

Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал он, отказавшись раскрыть подробности. Дональд Трамп, президент США

Ранее Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", когда комментировал для СМИ будущие действия вашингтонской администрации в отношении Москвы. Президент США отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новом санкционного давления на Кремль будет полностью зависеть от его собственного решения. Лидер Белого дома добавил, что "очень пристально" изучает данный документ, который является "опционным".

Трамп заявил о планах устроить России маленький сюрприз.

Фото: Белый дом