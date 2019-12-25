По словам главы Белого дома, он решительно рассматривает введение новых санкций против Москвы.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах устроить России маленький сюрприз. Об этом он рассказал на заседании своего кабинета.

По словам главы Белого дома, он решительно рассматривает введение новых санкций против Москвы. Трамп подчеркнул, что сенаторы принимают очень жесткие ограничения. Также президент заявил о готовности подписать соответствующий законопроект. При этом он не стал уточнять, какие сфера затронут новые санкции.

Я бы вам не рассказал. Разве мы не хотим, чтобы был небольшой сюрприз?

Дональд Трамп, президент США

Ранее Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку.

Фото: YouTube / The White House