Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку

Она предположила, что президент США попытался привлечь к себе внимание.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об отказе президента США Дональда Трампа жать ей руку. Ее слова приводит издание Politico.

Речь идет о встрече, прошедшей в марте 2017 года. Меркель заявила, что совершила ошибку, когда предложила Трампу пожать руку. Она предположила, что американский лидер таким образом попытался привлечь к себе внимание. Экс-канцлер добавила, что рукопожатие все же состоялось позже.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают поставлять военную помощь Украине.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning