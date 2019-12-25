Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об отказе президента США Дональда Трампа жать ей руку. Ее слова приводит издание Politico.
Речь идет о встрече, прошедшей в марте 2017 года. Меркель заявила, что совершила ошибку, когда предложила Трампу пожать руку. Она предположила, что американский лидер таким образом попытался привлечь к себе внимание. Экс-канцлер добавила, что рукопожатие все же состоялось позже.
Ранее Трамп заявил, что США продолжают поставлять военную помощь Украине.
Фото: YouTube / CBS Sunday Morning
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