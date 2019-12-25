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Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку
Сегодня, 11:20
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Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку

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Она предположила, что президент США попытался привлечь к себе внимание.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об отказе президента США Дональда Трампа жать ей руку. Ее слова приводит издание Politico.

Речь идет о встрече, прошедшей в марте 2017 года. Меркель заявила, что совершила ошибку, когда предложила Трампу пожать руку. Она предположила, что американский лидер таким образом попытался привлечь к себе внимание. Экс-канцлер добавила, что рукопожатие все же состоялось позже.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают поставлять военную помощь Украине.

Фото: YouTube / CBS Sunday Morning

Теги: ангела меркель, германия, дональд трамп, президент сша, рукопожатие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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