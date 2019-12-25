Авария с участием "Газели" случилась на Главной улице.

Трагическое происшествие произошло в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Велосипедист погиб под колесами грузового автомобиля, сообщил 78.ru.

По словам очевидцев, авария с участием "Газели" случилась неподалеку от дома № 10 по Главной улице в правом ряду проезжей части. В региональном управлении ГИБДД официальных комментариев пока не давали. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что самокатчик попал под колеса машины на Парнасе и не забыл обстоятельства ДТП.

Фото: Piter.TV