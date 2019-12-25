Самокатчик попал под машину на Парнасе и не смог вспомнить обстоятельства ДТП

На Парнасе мужчина на электросамокате попал под автомобиль у пешеходного перехода.

В Выборгском районе Петербурга вечером 7 ноября автомобиль сбил 29-летнего мужчину на электросамокате. ДТП произошло возле дома № 16 на улице Фёдора Абрамова.

По словам очевидца, самокатчик выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля заметил его и начал тормозить. Мужчина на самокате сначала остановился на островке безопасности, но затем продолжил движение и оказался под колёсами машины.

После столкновения пострадавший упал на проезжую часть, однако смог самостоятельно подняться и дойти до остановки. Свидетель рассказал, что мужчина не помнил обстоятельств аварии и спрашивал окружающих, как оказался на этом месте.

У 29-летнего петербуржца обнаружили ссадины на лице и руках. Он также жаловался на боль в пояснице. По информации очевидца, мужчина отделался ушибами. Медики осмотрели его и отпустили.

Водитель автомобиля, родившийся в 1985 году, не пострадал. У машины оказалась повреждена передняя часть. Позднее на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые занялись оформлением происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: Piter.TV