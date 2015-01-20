Житель деревни Новое Девяткино стал фигурантом уголовного дела после избиения своей жены
Сегодня, 12:48
У супругов произошел бытовой конфликт.

Правоохранители Выборгского района Ленинградской области задержали жителя деревни Новое Девяткино за избиение супруги. Об этом сообщили в МВД России. 

В полицию 12 апреля позвонили из больницы и заявили, что к ним с ушибами и ссадинами была доставлена 47-летняя женщина. Ее состояние оценили как средней степени тяжести. По словам пострадавшей, на нее напал 54-летний муж во время бытового конфликта. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Злоумышленника поймали накануне на Флотской улице. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный дворник распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора в Петербурге. Женщина обратилась за медицинской помощью с ожогом глаз.

Фото: Piter.TV 

