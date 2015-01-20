Пьяный дворник распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора в Петербурге
Сегодня, 11:45
Женщина обратилась за медицинской помощью с ожогом глаз.

Полицейские Московского района задержали дворника, который распылил содержимое перцового баллончика в лицо кондуктора. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В дежурную часть позвонила пассажирка автобуса №50 и заявила, что неизвестный, находясь в салоне, распылил перцовку в сторону кондуктора. В конфликт с 51-летней женщиной вступил нетрезвый мужчина. Она обратилась за медицинской помощью с ожогом глаз, спустя время потерпевшую отпустили домой на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Утром 13 апреля на Авиационной улице по подозрению поймали 34-летнего местного жителя. По факту происшествия проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

