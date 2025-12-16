Молодой человек обрызгал перцовкой петербуржца возле "Московской"

Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в применении газового баллончика возле станции метрополитена "Московская". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в МВД России, вечером 10 июня в полицию поступила информация о том, что в подземном переходе неизвестный напал на 50-летнего мужчину, применив перцовый баллончик. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Пострадавшему оказали помощь на месте.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Перцовка изъята.

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Фото: Piter.TV