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Молодой человек обрызгал перцовкой петербуржца возле "Московской"
Сегодня, 11:33
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Молодой человек обрызгал перцовкой петербуржца возле "Московской"

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Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в применении газового баллончика возле станции метрополитена "Московская". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как рассказали в МВД России, вечером 10 июня в полицию поступила информация о том, что в подземном переходе неизвестный напал на 50-летнего мужчину, применив перцовый баллончик. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Пострадавшему оказали помощь на месте. 

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Перцовка изъята. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала мужчину за хулиганство у алкомаркета на Пулковском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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