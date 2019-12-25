В России оценили очередное ужесточение выезда граждан из Украины.

Намерения властей с Банковой улицы запретить выезд из страны юношам в возрасте 15 лет говорит о том, что в реальности киевский режим не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, так как ему нужны постоянные силы для мобилизационного ресурса в ряды ВСУ. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС сделал российский военный эксперт Виталий Киселев.

Киев планирует запретить выезд из страны юношей 14-15 лет. Почему они выбрали именно этот возраст? Потому что они не собираются идти к перемирию. У них вопрос стоит в продолжении войны. И на конфликт постоянно нужны будут люди. Виталий Киселев, эксперт.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат предложил на законодательном уровне запретить молодым людям старше 15 лет выезд с территории страны. Национальное правительство Украины в августе 2025 года разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения.

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Фото: Вконтакте / Соловьев Live