Военный эксперт Виталий Киселев полагает, что политик покинет страну.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский покидает украинскую территорию, как только начинаются переговоры с российским руководством, опасаясь за свою судьбу. Соответствующее мнение огласил военный эксперт Виталий Киселев в эфире проекта "Соловьев Live", по данным журналистов из информационного агентства "ТАСС". По мнению специалиста, Европейский союз на сегодняшний день не готов к мирному общению с Москвой. Гость программы указал на то, что проверить его слова можно в архивах.

Зеленский срочным образом покидает территорию Украины.. По всей вероятности, он боится нескольких вещей: первое - это госпереворота среди своих [подопечных], и второе - возможной ликвидации, поскольку он не идет на переговоры для мира на Украине. Виталий Киселев, эксперт

Военный аналитик пояснил, что глава властей с Банковой улицы также опасается местных нацистов, которых сам привел к руководящим позициям на Украине. Виталий Киселев сообщил, что в соседнем с нами государстве работают пыточные лагеря и подвалы, происходят убийства в ТЦК.

Эксперт Киселев: в Часовом Яре был подземный пункт ВСУ с инструкторами из НАТО.

Фото: Вконтакте / Соловьев Live