Специалист уточнил, что ВС РФ получили преимущественные высоты над ближайшими населенными пунктами.

Населенный пункт Часов Яр был мощным подземным пунктом обороны Вооруженных сил Украины, где с 2016 года находились западные инструкторы из стран-членов НАТО. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" военный эксперт Виталий Кисилев. Специалист заметил, что в районе линии боевого соприкосновения фиксируется прибытие иностранных наемников из государств Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. ВСУ пытаются создать некое подобие отдельных подразделений, которые находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб.

В Часовом Яре был пункт управления, многоэтажный, заглубленный, со многими входами и выходами. Мы в ближайшее время, по всей вероятности, начнем понемногу его там раскапывать и много интересного еще узнаем. <…> На этот участок впервые в 2016 году начали приезжать инструкторы из блока НАТО. В частности, американцы, англичане, французы, немцы Виталий Кисилев, эксперт

Занятие российскими войсками ключевых высот в Часовом Яре позволит им развивать масштабное наступление нп Донбассе с охватом с нескольких направлений. Виталий Кисилев добавил, что бойцы ВС РФ смогут заходить на территорию с южного и северного направлений.

Эксперт Киселев: освободив Каменское, ВС РФ продвигаются к Степногорску.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live