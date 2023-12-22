Эксперт: вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ

Виталий Киселев рассказал о планах по плацдармам вокруг города.

Российские Вооруженные силы намерены создать окно для выхода Вооруженных сил Украины с территории города Харьков. Соответствующее заявление в эфире программы "Соловьев Live" сделал военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР), полковник Виталий Киселев. Специалист объяснил журналистам, что армия развернет три плацдарма вокруг указанного населенного пункта с "большим окном", направленном в сторону Песочина, Лубновки.

Противник <...> или те, которые очень сильно переживают, что мы Харьков заберем, будут передвигаться по этой свободной дороге. Но вся та военная техника, которая будет передвигаться, безусловно, будет уничтожаться, силы и средства есть. Виталий Киселев, эксперт

Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live