Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу к машине замректора вуза в ЛНР

Виталий Киселев раскрыл подробности произошедшего в ЛНР.

Камеры наблюдения зафиксировали человека, прикрепившего взрывное устройство к машине бывшего советника главы правоохранительных органов в ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Известно, что взрывчатка была найдена под транспортным средством 4 марта. В комментарии "РИА Новостям" мужчина отметил, что если бы преступникам удалось реализовать план, то от взрыва машины могли бы пострадать другие люди, в том числе - несовершеннолетние прохожие.

Касательно того человека, который закладывал. а, на видеокамерах он запечатлен, мы безусловно это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идет его розыск…. Виталий Киселев, эксперт

Местный житель пояснил, что около автомобиля со взрывчаткой находилось большое количество мирных граждан. Виталий Киселев выразил благодарность силовиками и сотрудникам МВД, которые в настоящее время занимаются установлением местонахождения злоумышленника, установившего бомбу.

Блогер Шарий утверждает, что в Испании на его машину совершили нападение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости