Блогер Шарий утверждает, что в Испании на его машину совершили нападение

Украинец раскрыл подробности покушения.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил подписчикам в собственном Телеграм-канале о том, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Иностранец записал видеообращение, в котором он пояснил, что местные силовики около недели назад получили детальные сведения о том, что в отношении Шария готовится преступление.

Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием. Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения, более того с лицами, с фамилиями и т.д. Сегодня покушение происходит. пост иностранного блогера

Напомним, что Анатолий Шарий является основателем "Партии Шария", деятельность которой запретили на Украине по решению судебной инстанции. После начала специальной военной операции мужчина публиковал видео расправ Службы безопасности Украины над мирными жителями. Дополнительно он сообщил об убийстве в центре города Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. В его государстве против издания "Шарий.нет" введены санкции.

Депутат Верховной Рады: Украина начнет процедуру экстрадиции Шария из Испании.

Фото и видео: Telegram / Анатолий Шарий