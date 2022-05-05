Депутат Верховной Рады: Украина начнет процедуру экстрадиции Шария из Испании

Федор Вениславский рассказал о процедурах по следственному процессу, которые предпринимает Киев.

Депутат Рады заявил, что Украина начнет процедуру экстрадиции Шария из Испании. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал парламентарий, член профильного комитета законодательного органа по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По данным политика, все необходимые процедуры будут запущены Киевом в ближайшее время. После этого блогер будет передан в руки местного правосудия.

Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции на Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам. Федор Вениславский, депутат Украины

Эксперт напомнил, что оппозиционного блогера на территории европейского государства поймали в рамках международной правовой помощи. Киев разыскивал Шария по подозрению в совершении им тяжких преступлений. В частности, мужчину подозревают в государственной измене. Федор Вениславский полагает, что не стоит рассчитывать на то, что Анатолий Шарий вернется в страну в ближайшее время, так как страны ЕС - демократические. Они тщательно проверяют процедуры. Также депутат Верховной рады полагает, что адвокаты блогера будут обжаловать обвинение и ходатайство об экстрадиции.

СБУ сообщила о задержании в Испании Анатолия Шария.

Фото и видео: YouTube / Україна 24