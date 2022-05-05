СБУ сообщила о задержании в Испании Анатолия Шария

Оппозиционного блогера поймали в ходе операции на территории европейского государства.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Испании оппозиционного политика Анатолия Шария. Мужчина подозревается киевским режимом в государственной измене. Известно, что фигуранта расследования поймали европейские правоохранительные органы еще 4 мая.

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации. пресс-служба СБУ

Оппозиционера Анатолия Шария подозревают по двум статьям. Кроме госизмены ему вменяют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. По версии следствия, блогер проводил на своем канале противоправную деятельность, которая нанесла ущерб для национальной безопасности Украины в информационной среде. Предположительно, он работал по иностранному заказу.

Медведчук заявил, что власть Украины сфабриковала дело против него.

Фото и видео: Telegram / Україна 24

