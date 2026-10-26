Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ за участие в террористическом сообществе.

Российские силовые структуры задержали двух выходцев из Закавказья, готовивших по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы, а также на местный объект электроэнергетики. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России.

Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 г. р. и 1998 г. р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники пояснили, что злоумышленники должны были настроить ударные БПЛА, полученные из тайников. Мужчины доставляли дроны в российскую столицу и планировали включить беспилотники перед взлетом. Далее управление проводилось бы в дистанционном режиме с украинской земли. На этапе приготовления к совершению террористического акта правоохранителям удалось поймать подозреваемых.

Одним из фигурантов расследования стал человек, который был завербован СБУ. За матеральное вознаграждение по заданию куратора из киевского режима он прибыл в Россию для подготовки диверсионно-террористического акта. Мужчина привлек к работе своего знакомого из числа близких связей. FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств (СВУ) сообщники изъяли из тайников, рзмещенных в Смоленской и Калужской областях.

По решению судебноц инстанции подозреваемые отправлены под стражу.

В Крыму задержали передававшего данные о Черноморском флоте агента СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России