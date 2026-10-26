Задержаны готовившие атаку на объект противоракетной обороны Москвы

Российские силовые структуры задержали двух выходцев из Закавказья, готовивших по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы, а также на местный объект электроэнергетики. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России.
Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 г. р. и 1998 г. р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта.
ЦОС ФСБ РФ
Оперативники пояснили, что злоумышленники должны были настроить ударные БПЛА, полученные из тайников. Мужчины доставляли дроны в российскую столицу и планировали включить беспилотники перед взлетом. Далее управление проводилось бы в дистанционном режиме с украинской земли. На этапе приготовления к совершению террористического акта правоохранителям удалось поймать подозреваемых.
Одним из фигурантов расследования стал человек, который был завербован СБУ. За матеральное вознаграждение по заданию куратора из киевского режима он прибыл в Россию для подготовки диверсионно-террористического акта. Мужчина привлек к работе своего знакомого из числа близких связей. FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств (СВУ) сообщники изъяли из тайников, рзмещенных в Смоленской и Калужской областях.
По решению судебноц инстанции подозреваемые отправлены под стражу.
В Крыму задержали передававшего данные о Черноморском флоте агента СБУ.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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