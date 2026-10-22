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В Крыму задержали передававшего данные о Черноморском флоте агента СБУ

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Мужчина объяснил, какие задания выполнял для СБУ.

Российские силовые структуры задержали на крымской территории агента департамента контрразведки (ДКР) СБУ, который передавал сведения о дислокации подразделений Черноморского флота России противнику. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Известно, что подозреваемый является жителем Севастополя. Он инициативно установил через иностранный мессенджер контакт с киевским режимом.

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ЦОС ФСБ РФ

Предоставленные СБУ указанные сведения могли быть использованы противником против безопасности Российской Федерации. Сейчас в отношении задержанного ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.Максимальное наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. На допросе гражданин уточнил, что ему передали задание ходить и сфотографировать корабли. Дополнительно он делал скрины карт в точках, на которых расположены объекты ВМФ России.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, крым, сбу, фсб, черноморский флот
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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