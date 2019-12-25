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В Чите осудили завербованного украинскими спецслужбами мужчину за госизмену
Сегодня, 15:11
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В Чите осудили завербованного украинскими спецслужбами мужчину за госизмену

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Второй Восточный окружной военный суд признал вину 39-летнего местного жителя.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил мужчину, завербованного украинскими спецслужбами, к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за государственную измену. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ФСБ по Забайкальскому краю.

2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

сообщение от ФСБ РФ

В силовом ведомстве добавили, что 39-летний житель Читы был завербован украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности в России. Фигурант расследования прошел специальную подготовку. Житель Забайкальского края передавал противнику сведения о критически важных объектах в регионе для дальнейшей подготовки к совершению диверсионно-террористического акта. 

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Фото: Piter.tv

Теги: второй восточный окружной военный суд, госизмена, забайкальский край, регионы, фсб, чита
Категории: Криминальные происшествия, Терроризм, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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