Мужчина рассказал о серьезном боевом опыте не только на Украине, но и других вооруженных конфликтах.

Российские силовые структуры задержали иностранного наемника из Германии, проходившего службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и дезертировавшего после того, как не дождался от киевского режима материального вознаграждения. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Таким образом западный гражданин считается действующим военнослужащим ВСУ. В силовом ведомстве нашей страны объяснили, что в период с 2016 по 2018 года он проходил службу на украинской земле в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны в должности снайпера. В состав боевого подразделения входили также подданные Великобритании.

В ноябре 2025 года наемник с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года, но, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировал. ЦОС ФСБ РФ

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье УК за наемничество. В ФСБ добавили, что с 2004 по2010 года иностранец принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год он также участвовал в вооруженном конфликте в Сомали, с 2008 по 2010 год сражался в Сирии в качестве наемника.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России