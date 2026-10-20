ФСБ задержала за госизмену жителя Марий Эл

Сейчас молодой человек находится под стражей.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене 18-летнего жителя (2008-го года рождения) из Марий Эл. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что молодой человек за вознаграждение Главному управлению военной разведки Украины (ГУР) передавал данные об объектах оборонно-промышленного комплекса в своем регионе.

Установлено,что по заданию за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. ЦОС ФСБ РФ

В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 275 за государственную измену. Сейчас по решению суда юноша отправлен под стражу.

В четырех регионах за хищение выплат у участников СВО задержали 13 человек.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России