Медведчук заявил, что власть Украины сфабриковала дело против него

Политик считает, что новое уголовное дело в его адрес было незаконно сфабриковано за несколько дней.

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что власть Украины сфабриковала новое уголовное дело против него. Как считает политик, дело было незаконно сфабриковано, чтобы "закрыть рот" оппозиции. Об этом Медведчук заявил 12 октября перед началом заседания Печерского районного суда Киева по его делу о госизмене.

Медведчук считает, что все уголовные дела против него сфабрикованы. Он заявил, что выдвинутые против него новые обвинения в госизмене и содействии террористической организации являются необоснованными и юридически ничтожными.

Первое и второе дело - это результат, итог фабрикации уголовного преследования против меня как представителя оппозиции, это борьба с оппозицией, это все делается с одной целью - закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью, но у власти ничего в этом плане не получится Виктор Медведчук, украинский политик

Ранее украинский депутат в Верховной Раде от партии ОПЗЖ рассказал, как президент Владимир Зеленский отверг судьбоносное предложение российского коллеги Владимира Путина. Ренат Кузьмин рассказал, как президент "подставил" Виктора Медведчука.

Глава политического совета движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук летом уличал Киев в "лукавстве" из-за отрицания закупок газа у Москвы.

Видео: YouTube / Шарий.net