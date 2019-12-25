Эксперт объяснил, как Украина получает газ для внутреннего потребления.

Глава политического совета движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук уличил Киев в "лукавстве" из-за отрицания закупок газа у Москвы. Такое заявление депутат сделал в эфире телеканала "Первый независимый". Запись эфира доступна на YouTube-канале. По словам гостя, на самом деле Украина приобретает газ у европейских стран, куда ресурс поступает транзитом из РФ. Также Киев и Москва имеют прямой договор о поставках газа.

Когда мы отрицаем прямые поставки из России, отказываемся от них, когда они являются намного дешевле, мы просто лукавим. Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт напомнил, что газ, который доставляется в Европу, отбирается на территории Украины. Ежегодно государство отбирает порядка 10-14 миллиардов кубометров российского газа у стран, являющихся клиентами российского газового оператора.

Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям.

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