В Лужском районе ввели новый 8-километровый газопровод

Переход на природный газ существенно повышает качество жизни в районе.

В Лужском районе Ленинградской области завершено возведение межпоселкового газопровода длиной 8 километров. Новая ветка, проложенная от поселка Межозёрный до поселка Скреблово силами АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", открывает техническую возможность для подключения к сетям 62 частных домовладений и объектов местной инфраструктуры.

Первой точкой подключения в Скреблово стала местная котельная. После модернизации и перевода с угля на природный газ она начала обеспечивать теплом 15 многоквартирных домов, а также социально значимые учреждения: детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Параллельно в деревне Турово завершилась газификация мини-котельной, которая возьмет на себя отопление четырех многоквартирных домов.

Переход на природный газ существенно повышает качество жизни в районе. Использование "голубого топлива" снижает риск коммунальных аварий, гарантирует стабильную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, а также улучшает экологическую обстановку — воздух в населенных пунктах становится чище. Работы по дальнейшей газификации Лужского района продолжаются.

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Фото: Правительство Ленобласти