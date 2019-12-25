В Подпорожском районе по нацпроекту начали укладку асфальта на дороге к Мятусово

Помимо обновления дорожного полотна, подрядчик приводит в порядок автобусные остановки.

В Подпорожском районе Ленинградской области дорожные работы перешли в активную фазу: подрядчик приступил к укладке первого слоя асфальта на региональной трассе Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция Токари – Курпово. Об этом сообщает Telegram-канал "Дороги Ленобласти".

Ремонт ведется на 19-километровом отрезке в сторону Мятусово в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Помимо обновления дорожного полотна, подрядчик приводит в порядок автобусные остановки.

В планах дорожников – укладка второго слоя асфальта, переустройство водопропускных труб, установка знаков и нанесение разметки. Кроме того, ремонтные работы также развернулись в самом Подпорожье на дороге, ведущей к железнодорожной станции.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Скандинавия" ввели реверсивное движение перед капремонтом.

Фото: Telegram / Дороги Ленобласти