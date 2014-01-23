Глава МИД РФ оценил законы, которые продолжает принимать Киев.

Глава российского правительства Сергей Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции в Вене. По словам спикера, новые и уже принятые документы не дают Киеву возможности исполнить часть соглашений по урегулированию ситуации на востоке государства. В частности, речь идет о присвоении Донбассу особого статуса.

Украинские власти просто не хотят их выполнять. Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина...включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что Киев продолжает обсуждать все новые законы "под рубрикой переходной политики", которые выкорчевывают требования, обусловленные Минскими договоренностями. В МИД РФ заметили, что подобные факты дипломаты предъявляли во время визита Ангелы Меркель в Москву. Но немецкий канцлер не смог ничего ответить на этот счет.

Лавров: США после кампании в Афганистане нужно понять, что никого нельзя принуждать силой.

Фото: МИД России