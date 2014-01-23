Лавров: США после кампании в Афганистане нужно понять, что никого нельзя принуждать силой

Глава МИД РФ призвал США не нарушать Устав ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что США после кампании в Афганистане нужно понять, что никого нельзя принуждать силой. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции в Вене. Он призвал Вашингтон отказаться от вмешательства во внутренние дела третьих стран, а обратить внимание на собственные проблемы.

Вывод самый главный: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и Ираке, и в Афганистане, как американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что после нахождения военнослужащих США в вышеперечисленных государствах только увеличилась угроза терроризма, объем наркотрафика, проблема беженцев. Лавров призвал исключить нарушение Устава ООН.

Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС.

Фото и видео: МИД России