Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС

Глава МИД РФ напомнил, что Венгрия уже смогла договориться с Москвой по признапнию сертификатов.

Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров высказался о признании отечественных вакцин в ЕС. На пресс-конференции в Вене чиновник заметил, что признание документации (сертификатов о прививке) между РФ и Австрией возможно. Он заметил, что достигнуть договоренности с Москвой может любая страна Евросоюза, как ранее это сделала Венгрия.

Что касается... признания вакцин - конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) показали, что препарат "Спутник V" стал одним из безопасных и действенных для профилактики коронавирусной инфекции.

Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год.

Фото и видео: МИД России