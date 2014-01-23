Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС

Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров высказался о признании отечественных вакцин в ЕС. На пресс-конференции в Вене чиновник заметил, что признание документации (сертификатов о прививке) между РФ и Австрией возможно. Он заметил, что достигнуть договоренности с Москвой может любая страна Евросоюза, как ранее это сделала Венгрия.
Что касается... признания вакцин - конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) показали, что препарат "Спутник V" стал одним из безопасных и действенных для профилактики коронавирусной инфекции.
Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год.
Фото и видео: МИД России
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