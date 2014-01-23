Глава МИД РФ оценил слова Зеленского о праздновании Дня Крещения Киевской Руси.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции в Вене с австрийским коллегой. Он прокомментировал заявление Киева о Дне Крещения Руси.

Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное - это не украинское. Сергей Лавров, глава МИД Украины

Напомним, что 28 июля православные граждане Украины отмечают День Крещения Киевской Руси. В этот день в стране состоялись массовые мероприятия.

Лавров надеется, что профессиональный долг определит решение регулятора ЕС по "Спутнику V".

Фото и видео: МИД России